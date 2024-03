El problema de vivir en el barrio Virgen de Luján cuando llueve

Vecinos del barrio Virgen de Luján dieron a conocer diferentes imágenes de las calles de la zona, donde, según aseguran, los días de lluvia no pueden salir de sus casas debido a la gran cantidad de agua que se acumula allí.

Sandro, un habitante del lugar, explicó que "los días de tormenta no se puede pasar, las calles son intransitables". "No puedo llevar a mi hijo al colegio porque no se puede salir, mucho menos sacar el auto", agregó.

En ese sentido, el vecino indicó que el problema mayor se da en la calle Trinidad y Tobajo, entre Strobel y Rejón. "Tengo todos los impuestos al día porque tengo la obligación de pagarlos, pero hace dos años que vengo haciendo este reclamo", remarcó.

El inconveniente se profundiza aún más después del paso de los camiones recolectores de residuos ya que, según el relato de Sandro, generan más roturas en las arterias del barrio.

"Ya no sé a quién recurrir y la calle se convierte en una laguna", dijo, y añadió: "No se puede vivir así. Pasa la máquina a dos cuadras pero no entiendo por qué no pasan por acá, por lo menos para que emparejen un poco".