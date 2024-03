Mercedes Paganini explicó el operativo de seguridad para el clásico

La responsable de Aprevide en Mar del Plata, Mercedes Paganini, estuvo presente en la conferencia de prensa de presentación del clásico entre Aldosivi y Alvarado que se disputará el sábado a las 15.35 en el "José María Minella" y desmenuzó cómo será el importante operativo que afectará alrededor de 350 efectivos y tendrá distintos cortes en la zona.

Paganini asentía cuando se expresaban los protagonistas dando una muestra de madurez y remarcando la importancia de haber trabajado todos juntos. Sin dudas, aseguró que "es un partido especial, por supuesto que la diagramación del operativo fue diferente, es un operativo mucho más amplio, se tuvieron en cuenta todo el anillo externo al estadio, pero también el anillo de las adyacencias. En paralelo a eso, va a haber caravanas grandes, importantes de las hinchadas, en donde también las tenemos planificadas, están trabajadas conjuntamente con la municipalidad, tránsito va a acompañar", explicó.

Tal cual informó Aprevide con su informe sobre el operativo, serán más o menos 350 los efectivos afectados, ciento y pico más de los de cualquier partido, principalmente Infantería, va a estar caballería. En este caso, Aldosivi se va a ubicar en el sur, así que socios y generales van a entrar por la avenida Olimpíadas. El ingreso para el público va a ser por calle Ayolas y Lisandro de la Torre. Eso es importante porque todas las cuadras alrededor van a estar cortadas. El único acceso para donde van a poder ir caminando, obviamente, es Ayolas y Lisandro de la Torre.

En cuanto a medidas importantes a tener en cuenta, el estadio abrirá sus puertas 12.30 (3 horas antes del comienzo), se le pide a la gente que vaya con tiempo y que lleven el DNI en mano porque va a estar Tribuna Segura haciendo controles. También, según le informaron desde la policía a Aldosivi, estará prohibido ingresar con equipo de mate, botellas de agua de plástico o cualquier otro objeto que se pueda arrojar.

Los hinchas de Aldosivi estarán en el Minella y, los de Alvarado, en una gran decisión, se juntarán a verlo en la Villa Deportiva de la ruta 88, lo que ayuda porque tendrá a todos reunidos en un mismo punto. Así lo cree también Paganini, que contó detalles: "Se organizó un evento en la Villa, van a tener una pantalla gigante, se convocan ahí, van a salir diferentes colectivos de diferentes barrios y se dirigen hacia la Villa. Por supuesto que nosotros ya sabemos, ya les pedimos la información, ya nos la dieron, por dónde van a transitar esos colectivos. Nosotros dispusimos algunos de los recorridos para evitar cruces y ellos se convocan allá y la idea es que la mayoría de los simpatizantes de Alvarado vean el partido en su predio.

También explicó cómo trabajarán articuladamente en los barrios, donde conviven simpatizantes de ambos clubes que, quizá, no vayan a la cancha ni al predio y cómo tratarán de prevenirlo. "Hay una articulación con la policía de la provincia.La realidad es que en cada esquina de Mar del Plata hay un hincha de Alvarado y un hincha de Aldosivi. Esto lo tenemos trabajado con los barrios, con los referentes de las hinchadas, se viene trabajando en realidad hace meses. Y está articulado con Policía de la Provincia, los puntos principales donde ellos se reúnen, por ejemplo, los vamos a estar monitoreando. Los recorridos de los colectivos, tanto de la caravana de Aldosivi como de los colectivos de Alvarado, van a estar monitoreados por las cámaras del COM. Estamos absolutamente coordinados con lo que es el COM municipal, Policía de la Provincia y nosotros. Así que se va a hacer un operativo importante, no solo en el estadio, por eso digo, es en el estadio, es en la ciudad, porque también hablamos con ambas parcialidades para que no se haga un festejo por ninguna de las dos en el Monumento San Martín, para evitar ahí una situación más difícil de controlar. Así que bueno, en principio tuvimos el compromiso de ambos clubes como institución y también de las hinchadas. Una última, ahora sí, te dije la última, pero no, esta es la última.

Por último, y luego de lo que pasó recientemente en el clásico de Rosario, que un hombre en parapente tiró papeles a la cancha de Newell's, como cargada, contó que "ya notificamos a través de la Policía de la Provincia a los aeroclubs de la zona. Están todos notificados de que no pueden sobrevolar el radio del estadio ese día, ni ser contratados, o sea, prestar ningún servicio a ninguna persona que ellos identifiquen que sea de Alvarado. Uno puede no identificar que sea de Alvarado, por eso también le hicimos hincapié en las dos posiciones. A nadie de Alvarado, pero tampoco en la circunscripción del estadio. No pueden sobrevolar ahí. En caso de hacerlo, la realidad es que se van a tomar medidas muy severas para el piloto, para el aeroclub y demás".