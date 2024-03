La princesa Kate Middleton anunció que tiene cáncer

Últimamente se han producido varios rumores respecto a la princesa Kate Middleton de Gales. Sin embargo, este viernes 22 de marzo, mediante un video grabado y difundido por la familia Real, la princesa confirmó que padece cáncer. “Estos últimos meses han sido muy difíciles para toda la familia, pero he tenido un increíble equipo médico que me ha cuidado, y por eso estoy agradecida”.

A principio de año, la princesa se sometió a una operación abdominal de la cual se le informó que, en su momento, no poseía indicios de padecer ningún tipo de cáncer. “La cirugía fue un éxito, pero los estudios posteriores revelaron que el cáncer estaba presente. Por lo cual, mi equipo médico me aconsejó que me sometiera a quimioterapia. Y estoy en las primeras etapas de dicho tratamiento”, informó la princesa.

“Esto, por supuesto, resultó ser una noticia de gran impacto. William y yo hemos hecho todo lo posible para poder procesar y lidiar esto de manera privada, por el bien de nuestra familia”. Y agregó: “Yo estoy bien, y me vuelvo cada vez más fuerte al enfocarme en las cosas que me ayudan a sanar en cuerpo, mente y espíritu". Además, "tener a William al lado mío ha sido de gran ayuda y consuelo; como también de la generosidad y amor" por parte de sus seguidores.

Conforme a la delicada situación, “espero que puedan entender que como familia necesitamos tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento". La princesa de Gales explicó: “Mi trabajo siempre me ha traído una gran sensación de alegría y miro hacia adelante, y volveré cuando esté recuperada. Pero debo enfocarme en recuperarme”. Por último, le envió un mensaje a todas aquellas personas que tengan cáncer: “Por favor, no pierdan la fe o la esperanza, ustedes no están solos".