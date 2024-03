Conocé a Walter Benítez, el arquero que hará su estreno en la Selección

Benítez sumó algunos partidos en la Sub 20, fue convocado a la Mayor pero no tuvo la chance de debutar.

Walter Benítez, el arquero cuyo talento despertó el interés de Francia y Paraguay en años pasados, tendrá su debut oficial con la Selección Argentina en el amistoso ante Costa Rica en lugar de “Dibu” Martínez.

Nacido en San Martín, Chaco, Benítez comenzó su carrera en Quilmes, donde inicialmente jugaba como delantero hasta que descubrió su pasión por el arco a los 9 años. “Era un partido de siete contra siete, en una cancha con más tierra que pasto y disfruté más tirarme y revolcarme que ser delantero. A los 9 años decidí ser arquero”, relató.

Su debut profesional se produjo en 2014 con el Cervecero y dos años más tarde dio el salto a Europa cuando fue transferido al Niza de Francia. Allí, Benítez dejó su marca con 188 partidos y 55 vallas invictas, lo que atrajo la atención de la selección francesa en 2020, aunque finalmente optó por representar a Argentina. "Como no jugué en la Selección Argentina, existe la posibilidad de que me llamen de la francesa. No le cierro la puerta a nadie, pero soy argentino y me encantaría jugar para mi país", había declarado el arquero.

El arquero también fue tentado por Paraguay en 2021, cuando Guillermo y Gustavo Barros Schelotto dirigían el equipo, pero sin éxito en la gestión de los papeles necesarios para la naturalización. A pesar de una lesión que lo dejó fuera del equipo olímpico en 2016, Benítez estuvo en la órbita de Lionel Scaloni, quien lo incluyó en convocatorias anteriores sin minutos en el campo. Sin embargo, en esta ocasión, tendrá la oportunidad de debutar con la camiseta albiceleste en el duelo contra Costa Rica en lugar del Dibu.