Cambió el pronóstico y se adelantan las tormentas para Mar del Plata: rige un nuevo alerta para esta tarde

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo alerta amarillo para la tarde de este miércoles por el avance de un frente de tormentas sobre Mar del Plata y la región.

El organismo que depende del Ministerio de Defensa de la Nación actualizó el pronóstico cerca del mediodía y advirtió que las precipitaciones previstas para la madrugada del jueves llegarán antes de lo esperado.

El alerta amarillo rige para las localidades de General Pueyrredon, Mar Chiquita y General Alvarado. El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes desde la tarde del miércoles.

Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

Ante las inclemencias, desde la Municipalidad de General Pueyrredon recordaron que ante cualquier emergencia se encuentran disponibles las líneas 103 (Defensa Civil), 107 (Same) y el 911.

Se esperan tormentas para esta tarde. Foto: 0223.

Recomendaciones del SMN

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.