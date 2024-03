Confirmaron la libertad asistida de condenado por el crimen de Nicolás Saurel

En sintonía con la decisión que el Juez de Ejecución Penal Juan Galarreta tomó a principio de mes tras la audiencia que se realizó en Tribunales, la Cámara de Apelaciones y Garantía confirmó la libertad asistida de Darío David Repetto, uno de los dos condenados por por el secuestro y la desaparición de Nicolás Saurel.

Confirmaron la resolución del 5 de marzo. (Foto: archivo 0223).

Los Jueces Adrián Angulo y Marcelo Madina mantuvieron en su resolución las mismas reglas de conducta impuestas en la audiencia del 5 de marzo pasado. Repetto deberá residir en el domicilio denunciado, dar aviso en menos de 24 horas si lo modifica, someterse al control y seguimiento del Patronato de Liberados, procurar la adopción de trabajo, no cometer nuevos delitos, realizar un tratamiento por la problemática adictiva y respetar la restricción de acercamiento de mil metros con las víctimas indirectas o contacto por cualquier otro medio.

De esta manera la Sala Segunda rechazó el recurso de apelación que presentó el Fiscal General Adjunto Marcos Pagella para quien la decisión del Juez Galarreta era arbitraria. En su presentación entendió, entre otras cosas, que la pericia psiquiátrica demostraba rasgos que hacían a la peligrosidad del penado.

Tras recordar que Repetto fue condenado en noviembre de 2016 por el delito de secuestro coactivo agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, como consecuencia no querida por los coautores, y que el vencimiento de la pena operará en febrero de 2029, establecieron que estaba en condiciones de acceder el régimen de libertad condicional desde el 11 de diciembre del año pasado.

Los magistrados recordaron los avances en el cumplimiento de salidas transitorias que comenzaron en julio de 2021 y que dos años después llegaron a veinticuatro horas semanales bajo control electrónico (GPS) por parte de la Dirección de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Angulo y Madina citaron las conclusiones de la Perito Médica Psiquiatra Oficial Mariana Giuliano de la Asesoría Pericial Departamental que en diciembre de 2023 sostuvo que Repetto "no presenta sintomatología psíquica aguda, por lo cual no reviste peligrosidad para sí ni para terceros, no obstante se sugiere continuar con tratamiento psiquiátrico y psicoterapéutico en forma periódica, con estricto control, que asegure su continuidad no solo para lograr sostener la deshabituación del consumo de toxico en el tiempo, sino también para aprovechar el espacio y lograr poner en palabras sus emociones además de reflexionar sobre sus conductas desadaptativas. De no realizar dichos tratamientos podría representar una peligrosidad potencial".

El juicio se hizo en 2016. (Foto: archivo 0223).

Sobre ese punto destacaron que el magistrado de la instancia “tuvo en cuenta tales parámetros e impuso al penado como regla de conducta a cumplir en el medio libre continuar con el tratamiento psicológico y/o psiquiátrico y realizar un tratamiento por la problemática adictiva, previo informe que avale la necesidad y conveniencia”.

En la resolución a la que tuvo acceso 0223 resolvieron confirmar la decisión del pasado 5 de marzo del Juzgado de Ejecución Penal N°2 en la que se resolvió hacer lugar a la incorporación de Darío David Repetto al tratamiento punitivo de libertad asistida, bajo las condiciones establecidas.