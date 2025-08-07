Tenía una condena anterior y apuñaló a un hombre durante un robo: siete años y dos meses de prisión

Un sujeto de 25 años que en enero de 2024 apuñaló a un joven para asaltarlo fue condenado tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4. En virtud de una condena anterior, a Franco Gabriel Cardozo le dictaron una pena única de siete años y dos meses de prisión.

En la audiencia celebrada el pasado 11 de junio, el ahora condenado manifestó que había comprendido el alcance del acuerdo arribado y consintió el trámite elegido como también la calificación legal y la pena que le correspondería para el supuesto de ser declarado culpable. También fue informado de la posibilidad de unificar las condenas que registraría.

Para el fiscal Mariano Moyano, la madrugada del 20 de enero del año pasado, Cardozo irrumpió en la finca ubicada en Almirante Brown al 7500 tras dañar -a la altura de la cerradura y del marco- su puerta de ingreso. Una vez en el interior de la vivienda, se apoderó de una bicicleta tipo playera, un acolchado y dos termos de acero inoxidable tras asestarle varias puñaladas al dueño de casa cuando intentó evitar el robo.

Fiscal Mariano Moyano. (Foto: archivo 0223).

La participación de Cardozo estuvo plenamente acreditada: era vecino del barrio, lo habían llamado por ese nombre, por el reconocimiento fotográfico positivo y por la publicación en Marketplace de la bicicleta sustraída.

El magistrado descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y atenuantes, pero valoró como agravante las lesiones infligidas a la víctima quien debió ser asistido e internado. “No existe doble valoración de una misma circunstancia, porque si bien es cierto que el tipo penal aplicable requiere el despliegue de violencia contra una persona y el empleo de un arma blanca, lo cierto es que la causación de las plurales lesiones con el arma blanca excede ese requisito típico”, señaló.

El Juez condenó a Franco Gabriel Cardozo como autor del delito de robo agravado por el empleo de arma a una pena de cinco años de prisión. En función de la pena de dos años y once meses de prisión impuesta en febrero de 2025 en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3, se dictó una pena única de siete años y dos meses de prisión.