Tragedia en la ruta 88: harán una audiencia para definir la preventiva y el arresto domiciliario del camionero

En cumplimiento de los tiempos procesales, el fiscal Rodolfo Moure le pidió a la Justicia de Garantías que convierta en prisión preventiva la detención de Raúl Alejandro Lozano García, el el camionero que protagonizó el siniestro en la ruta 88 donde murió el médico Diego Quirós, el hijo de su pareja, un nene de 9 años y sufrió lesiones de gravedad Yanina Liani.

Desde la fiscalía de Delitos Culposos pidieron el dictado en orden al delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor calificado por la pluralidad de víctimas fatales y por culpa temeraria y lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente de un vehículo automotor calificadas por culpa temeraria, en concurso ideal. Como ya se informó, de manera subsidiaria se considera que el hecho fue homicidio simple y lesiones gravísimas bajo la modalidad de dolo eventual en concurso ideal.

El pedido fiscal se hizo el lunes pasado y en las últimas horas se presentó un abogado particular para asumir la defensa del imputado. A partir de su pedido, desde el juzgado de Garantías N°1 a cargo de Daniel De Marco se hará una audiencia para resolver el pedido de arresto domiciliario solicitado.

Además de la imputación a Lozano García, la fiscalía entendió que Jorge Alejandro Frank –dueño del rodado- debe responder como partícipe primario. El coimputado debe presentarse el próximo martes en Tribunales para prestar declaración.

La decisión de la fiscalía de Delitos Culposos se basó en las actuaciones cumplidas y recopiladas en el expediente más el informe pericial accidentológico, la planimetría, las pericias químicas y los informes médicos anexados al expediente. En ninguno de los reportes se pudo establecer la velocidad a la que se desplazaba el Mercedes Benz GLA 200 que manejaba la víctima cuando impactó contra el acoplado a la altura del kilómetro 43 de la ruta 88 en sentido Necochea-Mar del Plata.

La fiscalía sí pudo establecer que el camión Mercedes Benz L1114 iniciaba su desplazamiento desde la Báscula Pública La Ballenera para ingresar a la ruta 88 e iniciar su incorporación al carril en el sentido hacia Necochea. El rodado carecía de VTV, se encontraba en regular o mal estado de mantenimiento, con luces posteriores que no funcionaban ni tampoco la luz de freno derecha, con luces laterales del lado izquierdo sin funcionar y sobre el lateral derecho solo funcionando la central.

Los investigadores indicaron que el camión tenía la instalación eléctrica deteriorada y las cintas reflectivas laterales y posteriores sumamente deterioradas, arrastrando a su vez el acoplado cargado de cereal y que también presentaba irregularidades.

Para Moure, Quirós no pudo advertir la presencia del camión con el acoplado incorporándose a la ruta e intentó una maniobra evasiva hacia la derecha con resultado infructuoso produciéndose el impacto sobre el lateral izquierdo del acoplado.

En tal sentido le imputan a Frank haberle facilitado el camión con acoplado de su propiedad a Lozano García sin haber exigido la exhibición de la licencia de conducir habilitante, máxime aún “cuando se trata de un vehículo comercial de gran porte que requiere autorización especial para su conducción, como así tampoco reunía las medidas de seguridad necesarias para su circulación en ruta, situación que no podía ser desconocida por éste toda vez que resultaba ser quien detentaba dicho vehículo en ese entonces”.