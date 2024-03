Gráfica Tucumán: una empresa marplatense que apuesta a la producción local y no para de crecer

En el vibrante mundo del marketing y la comunicación, donde la primera impresión puede sellar el destino de un producto, el arte del packaging emerge como un pilar fundamental. Gráfica Tucumán, con más de 30 años de trayectoria, ha sido testigo y protagonista de esta evolución, posicionándose como un referente indiscutido en el diseño y producción de packaging que no solo protegen, sino que potencian la identidad de las marcas.

Guillermo Dauverne, uno de los creadores de la firma.

Guillermo Dauverne, quien junto a su hermano Alejandro y su padre Luis, lidera esta empresa familiar con base en Mar del Plata contó a 0223 cómo nació el proyecto: "La evolución de Gráfica Tucumán es una historia de adaptación, innovación y mucho trabajo en equipo. Iniciamos enfocándonos en la impresión plana para comercios locales, pero con el tiempo, nos dimos cuenta de que el mercado del packaging ofrecía un sinfín de oportunidades. Nos especializamos en este sector, invirtiendo en tecnología y formación para nuestro equipo, lo que nos permitió expandir nuestro alcance a más de 50 firmas a nivel nacional".

"Nuestra pasión por lo que hacemos y nuestro compromiso con la calidad han sido claves en este viaje".

En ese sentido, Dauverne estimó que el mayor desafío es encontrar el equilibrio perfecto entre funcionalidad, estética y sostenibilidad: "El packaging debe proteger el producto, ser práctico para el consumidor y, al mismo tiempo, capturar la esencia de la marca de manera creativa y atractiva. Además, en una época donde la conciencia ambiental es cada vez mayor, es fundamental ofrecer soluciones sostenibles sin comprometer la calidad ni la identidad de la marca. Esto requiere de un proceso de diseño meticuloso y de una constante búsqueda de innovación en materiales y técnicas de producción".

El mundo del packaging llevó a que Gráfica Tucumán buscara nuevos caminos e invirtiera en nuevas tecnologías.

Desarrollar un producto sustentable

La sostenibilidad está ganando relevancia en este terreno y para Gráfica Tucumán no es sólo una tendencia: "Es una responsabilidad que asumimos muy en serio. Estamos comprometidos en reducir nuestro impacto ambiental a través del uso de materiales reciclados y reciclables, y optimizando nuestros procesos de producción para minimizar el desperdicio. Además, trabajamos de cerca con nuestros clientes para desarrollar packaging que no solo sean respetuosos con el medio ambiente, sino que también comuniquen este valor a los consumidores. Creemos que el packaging sostenible no solo es bueno para el planeta, sino que también agrega un valor significativo a las marcas con las que trabajamos".

Además de mejorar sus productos, buscan un cuidado del ambiente y un resultado sostenible.

Para Dauverne, el valor agregado de la empresa radica en la personalización y la atención al detalle. "No nos limitamos a ser proveedores; nos convertimos en socios estratégicos de nuestros clientes, asesorándolos desde la concepción de la idea hasta la ejecución final del proyecto. Nuestro equipo de diseño trabaja mano a mano con cada cliente para asegurar que el packaging no solo sea funcional y estético, sino que también transmita la historia y los valores de su marca de manera eficaz", contó y agregó: "Además, nuestra apuesta por la sostenibilidad y la innovación nos permite ofrecer soluciones únicas que responden a las demandas actuales del mercado".

El futuro del packaging

Para seguir creciendo y evolucionando, Gráfica Tucumán busca siempre desafíos emocionantes. En ese marco, la innovación atraviesa tanto el diseño como la sostenibilidad. "Planeamos continuar expandiendo nuestra presencia en el mercado nacional e internacional, fortaleciendo nuestras relaciones con clientes actuales y explorando nuevas industrias. Además, estamos invirtiendo en nuevas tecnologías que nos permitan ofrecer soluciones de packaging aún más creativas, eficientes y sostenibles. Nuestro objetivo es seguir siendo pioneros en el sector, anticipándonos a las necesidades de nuestros clientes y del mercado", manifestó Dauverne.

La empresa es líder en el mercado del empaque en Mar del Plata.

Sin dudas, Gráfica Tucumán es una empresa que ha sabido trascender las barreras del tiempo y la tecnología para posicionarse como un líder indiscutible en el mundo del packaging. Con un enfoque que equilibra la estética, la funcionalidad y la sostenibilidad, no solo diseña packaging; crea experiencias, construye marcas y contribuye a un futuro más verde, apostando a la producción de la ciudad.