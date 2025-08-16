Insólito momento en Grecia: un tenista alemán fue descalificado por ducharse en el descanso

Un hecho insólito sacudió el mundo del tenis profesional en el Challenger Tour. El alemán Mats Rosenkranz fue descalificado tras decidir ducharse en medio de un encuentro en Grecia, generando sorpresa y debate en el circuito.

El Challenger Tour, considerado la “segunda división” del tenis profesional, volvió a ser protagonista de un episodio curioso y poco común en el deporte. En el torneo disputado en Hersonissos (Grecia), Mats Rosenkranz, de 26 años y ubicado en el puesto 358 del ranking ATP, fue eliminado tras una decisión polémica: el jugador decidió irse al vestuario a darse una ducha rápida después de ganar el primer set.

Rosenkranz había superado al italiano Pietro Orlando Fellin (561º ATP) por 7-5 en la primera manga, en un partido disputado bajo condiciones extremas, con 30 grados de temperatura y una humedad del 74 %. Según el propio jugador, su intención no fue otra que refrescarse y recuperar energías, pero al volver a la pista se encontró con la sorpresa de la descalificación.

El reglamento de la ATP es muy claro en este aspecto: entrar al vestuario en medio de un partido para cambiarse de ropa o ir al baño sin autorización expresa se considera un abuso del descanso. Aunque Rosenkranz aseguró que “sólo fueron diez segundos”, el juez de silla y el supervisor aplicaron la normativa y confirmaron la sanción.

La incredulidad del alemán fue total. Pese a sus protestas, debió abandonar el torneo, lo que permitió que Fellin avanzara automáticamente a los cuartos de final en Hersonissos. Un final inesperado para un encuentro que parecía controlado por el germano tras llevarse el primer set.

Este no es el primer caso de una descalificación por motivos similares en el circuito. En 2022, en otro Challenger, el argentino Federico Delbonis denunció que el estadounidense Nicolás Álvarez de Alborán se había duchado en un descanso. El árbitro revisó el vestuario y, tras confirmar la situación, decretó su descalificación.