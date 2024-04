Decisiones de Milei, el rol disminuido de Anses y los comedores en emergencia

Nuevamente las elecciones demostraron la voluntad popular y democrática de volcarse a un cambio en cuanto a la conducción política de la Argentina. El respaldo en las urnas manifestado en el balotaje a favor de Javier Milei, incluso, se mantiene luego de cuatro meses de haber comenzado con su gobierno, con una imagen positiva a pesar del ajuste que complica la economía de las clases medias y bajas, fundamentalmente. ¿Cómo afecta la postura del Presidente para que, aún ejecutando recortes drásticos, sigan confiando en él?

El discurso, sus gestos y la manifestación de sus emociones lo catapultaron hasta el sillón de Rivadavia. Lo que compone a Milei como figura pública, es un sustento que lo mantiene como hombre de confianza para sus seguidores. Probablemente, también sus decisiones políticas son aceptadas por buena parte de sus votantes. La encuestadora Opina Argentina estimó un 52% positivo respecto a la imagen del Presidente.

Los despidos, los contratos no renovados o cesanteados en el Estado perjudicaron directamente a los trabajadores en cuestión. Pero, en consecuencia, a quienes recibían una asistencia necesaria para garantizar su calidad de vida. Milei sugirió que serán 70 mil las personas que se queden sin su empleo. ¿Cuántos dependían de sus funciones para subsistir?

El anuncio de la asamblea que se mantuvo la semana pasada. Foto archivo: 0223.

Puntualizamos en Anses y su ejemplo en Mar del Plata. El gobierno anterior habilitó una oficina del organismo en la zona oeste. Milei despidió a sus trabajadores y apagó el servicio en dicho lugar. En otras dependencias estuvieron de asamblea y sin atención al público durante la última semana exigiendo la reincorporación del personal echado.

Suena lógico, según la mentalidad de los actuales gobernantes, las decisiones para seguir el plan. Menos asistencia a los sectores vulnerables, menos Anses, menos trabajadores. El problema es la realidad: las filas nunca cesaron en las puertas de las oficinas del organismo. La gente sigue necesitando del Estado, más aún con el ajuste económico que aplica el actual gobierno nacional. Veremos cómo responde la nueva delegada regional, Lorena Bincaz.

Otro foco de conflicto tiene que ver con la relación con los gobernadores, en vísperas del anunciado Pacto de Mayo. La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) no cumplió en enviar las cuotas mensuales de enero y febrero, una obligación que figuraba en el Presupuesto 2023. Desde ese punto de partida y con distintos contrapuntos, el vínculo se fue tensando y habrá que ver si se pueden zanjar las diferencias en el próximo mes.

La espera de los jubilados, en vilo por las definiciones. Foto archivo: 0223.

Llegar hasta el fondo y no quedarse en el discurso. Que la gente no viva del Estado es un objetivo que suena en la mente y la opinión de muchas personas. Al peronismo siempre se lo apuntó negativamente por hacer una estrategia de las medidas en ese sentido. Pero, en un repaso de la historia reciente, podemos encontrar decisiones del propio Mauricio Macri, el último Presidente no peronista antes de Milei, proponiendo la cercanía de las oficinas de Anses, Pami y Renaper para agilizar los trámites de jubilados, pensionados y beneficiados de planes sociales.

La semana concluye luego de manifestaciones nacionales, con repercusión marplatense. La protesta más sensible tiene que ver con la falta de alimentos en los comedores y la pérdida del poder adquisitivo. Sin embargo, buena parte de los sectores populares y la clase media conservan sus esperanzas para con el Gobierno. ¿Seguirá la gente en el mismo "camino correcto" que piensa Javier Milei?