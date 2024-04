Trabajadores de una clínica psiquiátrica cobraron un tercio del sueldo e iniciaron medidas de fuerza

Trabajadores de una clínica psiquiátrica privada de Mar del Plata iniciaron una medida de fuerza en reclamo de la falta de cobro de su sueldo. Se trata del personal de la Clínica de Psicopatología del Mar, ubicada en el sur de la ciudad.

"Al llegar al cuarto día hábil, les informaron a dos o tres trabajadores que tenían problemas económicos, por lo que les iban a pagar en dos veces", contó en diálogo con 0223 Analía Moreda, secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (Atsa), quien agregó que ni siquiera los llamaron a todos a una reunión formal.

"Después de avisar del pago desdoblado, pasaron a decir que iba a ser en tres cuotas, y hoy ni siquiera saben cuándo se les va a pagar el resto que falta", lamentó la gremialista.

A raíz de esta situación, los trabajadores realizaron asambleas en el lugar y un reclamo formal a las autoridades de la clínica pero no tuvieron respuestas. "Por eso, se ha decidido arrancar con una medida de fuerza que es una retención de tareas por 4 horas", describió Moreda y añadió: "Vamos a evaluar si se aumenta la cantidad de horas mañana en caso de no tener ningún tipo de solución".

La clínica privada se encuentra en la zona del faro.

La situación afecta a aproximadamente 40 trabajadores, que se desempeñan como administrativos, mucamas, enfermeros y personal de mantenimiento. "La actividad que realizan es fundamental; no hacen cualquier labor, ya que atienden a pacientes psiquiátricos con lo que eso conlleva. Es un trabajo delicado y el agravante del salario es para todos por igual", describió la secretaria del gremio.

A su vez, indicó que la actitud de la empresa fue "vergonzosa": "Recién después de haber notificado una retención de tareas, dijeron que iban a ver cómo lo podían solucionar, pero no hay novedades. Ellos alegan que las obras sociales no les incrementan las prestaciones y si bien sabemos que todo ha aumentado, no se pueden meter con el salario del trabajador. Además, sabemos que no se trata de un gasto imprevisto, es algo fijo que tiene que tener en cuenta la empresa".

La clínica cuenta con 30 pacientes y un hogar de día las 24 con otra cantidad similar de personas. Desde el gremio aclararon que la medida de fuerza va a ser en base a las necesidades de esta población. "Se van a dejar las guardias mínimas porque el paciente nunca queda desatendido. Pero nos vemos obligados a llegar a esta medida porque la situación no da para más. Juegan con la buena fe de la gente", lamentaron.