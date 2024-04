Condenan a un mes de prisión en suspenso al “diputeta” Ameri

El escándalo de 2020 no solo le costó su banca, sino que ahora también fue condenado por la Justicia.

El juez federal Ariel Lijo condenó a un mes de prisión en suspenso al exdiputado salteño Juan Ameri por el delito de perturbación del ejercicio de funciones públicas, tras ser filmado durante una sesión remota de la Cámara de Diputados mientras le besaba lo senos a una mujer.

El escándalo sexual fue noticia nacional el 24 de septiembre de 2020, cuando al legislador le jugó una mala pasada la tecnología. Mientras exponía Carlos Heller y creyendo que la cámara estaba apagada, una asistente se sentó a su lado, le bajó el escote y comentó a besar sus senos, ante la mirada atónita de algunos diputados que se percataron de la situación. Minutos después, el entonces presidente de la Cámara, Sergio Massa, informó el inició de un sumario. Un día más tarde, acorralado por la situación, presentó su pedido de renuncia, la cual fue aceptado.

Sin embargo, allí no terminó el episodio, ya que el exdiputado del Frente de Todos tuvo que enfrentar una denuncia en la justicia, que ahora concluyó con una condena de Lijo, candidato del presidente Milei para ocupar una de las vacantes en la Corte Suprema de la nación.

Durante el juicio, la defensa del salteño pidió su absolución por considerar que con la renuncia había pagado su error, pero el juez Lijo decidió aplicar un mes de cárcel y dos años de control por parte del patronato de Liberados, una pena simbólica ya que no será de complimiento efectivo. El fiscal Eduardo Taiano había pedido una pena mayor, de cuatro meses de cárcel.

“Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a Usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió”, había remarcado Ameri en la nota elevada luego del escándalo.

El bautizado en ese entonces como “diputeta” agregó que “consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie”.