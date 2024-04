Barbra Streisend reveló un affair con Carlos III: "No jugué bien mis cartas"

Barbra Streisand cumple 82 años y, la publicación de su biografía reflotó el romance que mantuvo con el rey Carlos III del Reino Unido, a quien conoció en 1974 en un set de filmaciones y el romance secreto con el entonces príncipe de Gales se habría originado y extendido durante al menos dos décadas.

El libro My name is Barbra (Mi nombre es Barbra), en el que la artista compila sus memorias, indica que se conocieron en el set de grabación de la comedia ¿Qué diablos pasa aquí? (For Peter’s sake), que ella protagonizaba.

Streisend había protagonizado "The way we were" y era una la actriz y cantante reconocida. Entonces se forjó entre ellos una “amistad única” que se extendió por al menos veinte años y que provocó los celos de la princesa Diana de Gales mientras estuvo casada con el príncipe, entre 1981 y 1996. “No jugué bien mis cartas. Si hubiera jugado bien mis cartas, podía haber sido la primera princesa judía”, escribió la actriz.

Veinte años después hubo un reencuentro durante un recital de la cantante en el viejo estadio de Wembley en Londres. Él le envió al día siguiente una nota en la que le decía: “Fue un placer asistir a tu concierto de anoche. Estuvo maravilloso y adoré cada minuto.”

Después de eso aumentaron los rumores de un romance secreto entre los dos protagonistas. Y, aunque entonces no se supo y recién se desveló en el libro, el príncipe Carlos, que estaba casado con Lady Di y tenía a Camilla como amante, la invitó a una cena privada y romántica a la luz de las velas en el Castillo de Gloucestershire.