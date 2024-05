Espert, indignante: "El trabajador está muy bien"

"Yo no tengo la menor duda de que el trabajador está muy bien, comparado con lo que hubiera ocurrido si no hiciéramos todo esto", aseguró el diputado José Luis Espert durante una entrevista con los medios. Asimismo, afirmó que la media sanción de la Ley de Bases en la Cámara de Diputados viene a mejorar la calidad del empleo.

"Yo entiendo que no se vea, hasta yo, me costaría verlo si no fuera economista, evitamos una gran crisis hiperinflacionaria, y eso sin costo nunca ocurre. Por eso digo cada vez que hablo le agradezco mucho a la gente la comprensión y la paciencia que nos tienen. No en vano el presidente Milei no para de subir la apreciación de su imagen en medio de este ajuste", anunció durante una entrevista con los medios.

Y agregó: "Admito, sí, que en el medio de aniquilar a la tasa de inflación en paralelo, estamos subiendo las tarifas". Por otro lado, el diputado se refirió al impuesto a las Ganancias y detalló que "lo único que estamos haciendo es revertir la aniquilación del impuesto a las Ganancias que se hizo en septiembre del año pasado".

Por último, Espert se refirió a los sindicatos, a los cuales criticó por no apoyar la Ley de Bases. "Son unos caraduras, unos sindigarcas, porque si tuvieran alguna conexión con los laburantes que dicen representar serían los primeros monetaristas de la Argentina. Porque la inflación es un fenómeno monetario, y jamás les preocupó a ningún sindicalista en la Argentina el equilibrio de las cuentas públicas".