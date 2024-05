Le tomarán muestras de sangre al casero acusado de matar a Carlos Garrido

En el marco de la imputación por homicidio resuelta por la fiscalía la semana pasada y las medidas para profundizar la investigación, el casero acusado de matar al ex piloto Carlos Garrido deberá presentarse este martes en Cuerpo Médico para que se le haga una extracción sanguínea destinada a realizar el cotejo con los rastros levantados en la vivienda de El Boquerón.

Ese será una de las primeras medidas solicitadas por el fiscal Alejandro Pelegrinelli que deberá cumplir Osvaldo Asebedo ya que las pericias psicológica y psiquiátrica solicitadas aún no tienen turno programado. El casero de 35 años fue notificado de la causa y como no se tomó ninguna medida restrictiva de la libertad fijó domicilio en la casa de un hermano en la ciudad de Balcarce.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 notificó de la imputación a Asebedo tras evacuar las citas de la declaración que dio el martes pasado en Tribunales y enteder que existían inconsistencias y contradicciones que permiten suponer su responsabilidad en el ataque.

Asebedo era el casero de la propiedad.

En esa exposición dijo que un hombre encapuchado lo había golpeado, dejado semi inconsciente y que al despertarse vio el cuerpo sin vida de Garrido por lo que llamó al 911. Agregó que la herida cortante que tenía en su mano se la provocó el agresor que lo atacó en el predio, que no había escuchado el ruido de ningún automóvil en la propiedad y detalló el vínculo –por momentos conflictivo- que tenía con la víctima.

Esa situación tensa está relacionada con la relación que Asebedo habría mantenido con la ex pareja de la víctima. Incluso el pasado mes de febrero se dieron algunas denuncias cruzadas entre la mujer y Garrido que terminaron con medidas judiciales como restricciones de acercamiento mutuas.

Garrido tenía 66 años.

De acuerdo al informe preliminar de autopsia que el fiscal recibió el martes por la tarde, el cuerpo del ex piloto de 66 años presentaba dos fuertes golpes en la zona occipital de la cabeza provocados por un objeto contundente. Tal como adelantó 0223, ese elemento no fue hallado durante el relevamiento que personal de Policía Científica hizo en el lugar.

El otro dato importante de la autopsia practicada es que no se hallaron signos de lesiones defensivas en el cuerpo, lo que daría cuenta que la víctima fue sorprendida durante el ataque y no tuvo chance de reacción alguna. Si esa sorpresa se dio por su estado o por un conocimiento previo del agresor es algo que no pudo establecerse con los elementos recabados hasta el momento.

Si bien en el comienzo de la investigación se llegó a plantear que el homicidio del ex piloto haya sido en ocasión de robo, la hipótesis se diluyó con las declaraciones de los allegados de la víctima que descartaron el faltante de elementos de valor en la casona ubicada en El Boquerón.