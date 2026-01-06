Tarde de terror: entraron a la casa, le apuntaron a los nenes, prendieron fuego la camioneta y se robaron al perrito

En medio de entraderas estremecedoras y convocatorias de vecinos de distintos barrios por falta de seguridad (como sucedió en la zona de San Carlos en las últimas horas), un nuevo robo brutal estremece a la ciudad.

De los casos de inseguridad el que mayor estupor genera, probablemente, es el que se perpetúa junto a una invasión de la privacidad y pone en riesgo a una familia. Así fue como le contó a 0223 Lara, lo que ocurrió en su casa.

El hecho ocurrió en Moreno y 184.

Según reportó, estaba con su bebé de 9 meses y el hermano de 8 años cuando tres ladrones irrumpieron en su casa de Moreno y 184. "Estaban armados. Se llevaron zapatillas, ropa y la camioneta", dijo la damnificada. Justamente el rodado apareció tiempo después: lo prendieron fuego y descartaron en el barrio La Herradura.

Ante el miedo y la desesperación, Lara tuvo que hacerse fuerte ante sus niños. Los niños tenían a Jordan como mascota, pero también se robaron al perro. "Mis hijos lo esperan", reclamó pidiendo ayuda.

"Todavía lo sigo buscando", publicó en las redes sociales donde difundió la foto. En la descripción del flyer, expresó que está con tratamientos. El perro tiene dos meses y medio y los chicos lo esperan de regreso para superar el mal trago que vivieron el pasado viernes en su hogar.