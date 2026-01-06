Polémica con una famosa cadena de supermercados: ofrece un salario de $400 mil por 12 horas diarias de trabajo

Se viralizó en las últimas horas una oferta laboral de una reconocida cadena de supermercados que despertó una fuerte polémica en redes sociales por la relación entre salario y carga horaria.

Según replicó la agencia Noticias Argentinas, la propuesta corresponde a la cadena Día, que difundió una vacante para desempeñarse en el área de fiambrería dentro de sus sucursales. El aviso no tardó en circular por la red social X, donde miles de usuarios reaccionaron con críticas, ironías y debates sobre las condiciones de trabajo.

De acuerdo a la publicación, el puesto exige una jornada laboral de 12 horas diarias, de 9 a 21, con una hora destinada al almuerzo. A cambio, el salario básico ofrecido es de $407.000 mensuales, al que se suman $20.000 por presentismo y posibles premios por objetivos de venta.

La propuesta generó un fuerte rechazo entre usuarios que cuestionaron la extensión de la jornada y el monto del sueldo, al considerar que no se condice con la cantidad de horas trabajadas. “Son más de 300 horas al mes”, “Eso no es un trabajo, es explotación” y “Después dicen que la gente no quiere trabajar”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en redes.

Otros, en cambio, relativizaron la discusión y señalaron que se trata de una realidad extendida en el sector comercial, donde las jornadas extensas y los salarios ajustados son moneda corriente, especialmente en contextos de alta inflación y caída del empleo formal.

Hasta el momento, desde la empresa no hubo un pronunciamiento oficial sobre la polémica, aunque el caso volvió a poner en el centro del debate las condiciones laborales en grandes cadenas, el valor del salario mínimo y los límites de la carga horaria en Argentina.