Las sorprendieron cuando abrían la reja y les robaron el auto: salvaje ataque de 6 delincuentes armados

Un violento robo a una pareja de mujeres se registró el martes por la noche en el barrio Jardín de Peralta Ramos de Mar del Plata, donde seis delincuentes armados sorprendieron a las víctimas para robarles el vehículo en el que se desplazaban en tan solo treinta segundos.

El violento episodio sucedió en inmediaciones de Mosconi y La Golondrina. En las imágenes a las que accedió 0223 se puede ver el momento en el que los ladrones arribaron a la vivienda en la que una mujer se disponía a abrir la reja para que su amiga ingresara el rodado que había comprado 0 kilómetro hacía apenas dos meses.

A juzgar por las imágenes, los delincuentes presuntamente se movilizaban en un Peugeot y detuvieron la marcha justo detrás del rodado para obstaculizar una posible vía de escape. "Mi vecina llegaba de Güemes con una amiga, vieron que hacía unas cuadras venía este auto con las luces altas. Lo dejaron pasar, subieron a la trotadora de la casa y el auto dio la vuelta en la esquina y se les puso atrás", explicó una vecina a 0223.

Tal como se puede ver en las imágenes, al menos tres delincuentes descendieron armados para robarse el auto de las víctimas. "La dueña ya estaba abriendo la reja para entrar. Cuando los escuchó quedó paralizada. A la señora del auto la tironeaban entre tres para bajarla. Ella no podía desabrocharse el cinturón de seguridad de los nervios que tenía", confió.

La vecina del barrio Jardín de Peralta Ramos expresó su asombro por la rápida actuación del grupo de seis delincuentes. "Nunca había pasado algo así acá", aseguró.

