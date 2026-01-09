Atacaron con un explosivo a una diputada opositora en el Parlamento de Honduras

Gladys Aurora López, diputada del Partido Nacional de Honduras, resultó herida tras la detonación de un artefacto explosivo lanzado desde el exterior del Congreso minutos antes de una sesión parlamentaria en Tegucigalpa. El ataque se produjo en un contexto de fuerte tensión política, similar a otros episodios de violencia institucional registrados en la región.

El hecho ocurrió dentro del edificio del Parlamento hondureño y dejó a la legisladora con lesiones en la espalda y la cabeza. La explosión se registró mientras un grupo de diputados opositores se encontraba junto a su jefe de bancada, Tomás Zambrano, quien brindaba declaraciones a la prensa en el sector posterior del recinto legislativo.

Según imágenes y testimonios recogidos por la agencia EFE, la detonación se produjo en el momento en que López respondía preguntas sobre el acceso al Parlamento. La diputada estaba a pocos metros de un ascensor, acompañada por colegas de su partido y personal policial, cuando el artefacto impactó en su hombro y la hizo caer.

Tras el ataque, efectivos policiales intervinieron de inmediato y trasladaron a la legisladora a un hospital de Tegucigalpa para recibir atención médica. El episodio generó preocupación por las condiciones de seguridad dentro del Congreso, en medio de un clima de creciente confrontación política.

La sesión había sido convocada por el presidente del Parlamento, Luis Redondo, para presentar un informe sobre los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre. Los partidos Nacional y Liberal asistieron solo para registrar presencia, en rechazo a la intención de solicitar un recuento de más de 19.000 actas ya oficializadas por el Consejo Nacional Electoral. El presidente electo, Nasry “Tito” Asfura, repudió el ataque y afirmó que se trata de hechos que “no pueden suceder”.