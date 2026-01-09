Operativo en una reconocida gomería: no pudieron justificar llantas ni cubiertas y se llevaron la mercadería

El operativo policial se desarrolló en una gomería del barrio Peralta Ramos Oeste. Foto: 0223.

Un importante operativo policial se desarrolló en una gomería del barrio Peralta Ramos Oeste, donde fueron decomisadas centenares de llantas y cubiertas que se encontraban almacenadas en el techo del comercio.

De acuerdo a los datos a los que accedió 0223, el responsable del local no pudo acreditar la procedencia de la mercadería cuando se le requirió la documentación.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de Jacinto Peralta Ramos y 12 de Octubre, y fue encabezado por personal de la comisaría 16ª, con apoyo del área de Inspección General del Municipio.

Según se informó, el operativo se llevó adelante a través de una entrada secundaria ubicada sobre calle 12 de Octubre al 6500, mientras que el acceso principal del comercio se encuentra sobre la avenida Jacinto Peralta Ramos al 400.

Durante la inspección, los efectivos constataron la existencia de una gran cantidad de llantas y cubiertas acopiadas sin la documentación correspondiente, motivo por el cual se dispuso el decomiso de la mercadería hasta tanto se determine su origen.

Pese al secuestro realizado y las actuaciones administrativas iniciadas, la gomería continúa funcionando por el momento, aunque no se descartan nuevas medidas en el marco de la investigación en curso.