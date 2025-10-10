Pudo ser goleada pero Contreras no quiso: Argentina venció a Venezuela por la mínima

El equipo de Lionel Scaloni venció a la "Vinotinto" en el primero de los amistosos de esta fecha FIFA.

La Selección Argentina venció 1-0 a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, correspondiente al primero de los dos amistosos que tendrá esta Fecha FIFA de octubre.

Durante la primera mitad, el equipo de Lionel Scaloni fue ampliamente superior a su rival con la pelota y con la cantidad de situaciones creadas. Pero cuando parecía que todo se desmoronaba por una chance clara de peligro del conjunto venezolano, Argentina reaccionó y marcó el primer tanto de la noche. Gio Lo Celso con un fuerte zurdazo al primer palo, venció a Contreras y marcó el 1-0.

En los segundos 45 minutos, el equipo nacional continuó con su dominio intenso y convirtió al arquero venezolano en la gran figura del partido, ya que sin él el resultado hubiera sido muy distinto. Le atajó tres a Lautaro Martínez, una a Nico Paz y una también a Alexis Mac Allister sobre el final.

Lionel Scaloni aprovechó para hacer las cinco modificaciones: jugó los últimos minutos con tres defensores centrales y dos carrileros como Nico González y Giuliano Simeone. Por el momento no tuvieron la chance de debutar Lautaro Rivero, José López y Anibal Moreno; pero el DT ya confirmó que ellos iban a tener chances esta doble fecha por lo que muy probablemente tengan su oportunidad el martes con Puerto Rico.

El equipo de Scaloni volverá a jugar el martes 14 a partir de las 21 horas en el Chase Center. Este encuentro puede tener la participación de Lionel Messi teniendo en cuenta de que se jugará en el estadio del Inter Miami.