Telekino: resultados y ganadores del sorteo del domingo 12 de octubre

El sorteo del Telekino número 2397 de este domingo 12 de octubre puso en juego un pozo de $2800 millones, un auto 0Km, una camioneta, dos casas estilo americana (una de ellas completamente amoblada), un viaje a Río de Janeiro, un viaje a México y un crucero por Brasil (todos para dos personas), buscando dar una alegría millonaria a sus apostadores.

En junio, un solo ganador con 15 aciertos se llevó un pozo histórico de 2.887.469.902 pesos, más un viaje para dos personas a Río de Janeiro (Brasil), una casa estilo americana y un auto 0Km. Desde ese mes el pozo empezó a sumar millones y varios premios extra hasta alcanzar una cifra enorme.

Es por eso que este domingo, en el sorteo Tradicional del Telekino, hubo en juego un pozo de más de 2.800 millones de pesos en premios a los 15 aciertos, más un auto 0Km, una camioneta 0Km, dos casas estilo americana (una de ellas completamente amoblada), un viaje a Río de Janeiro, un viaje a México y un crucero por Brasil (todos para dos personas).

Los números que salieron fueron: 01 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 15 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24. En este sorteo tampoco hubo ganadores con los 15 aciertos. Con 14 aciertos hubo 25 ganadores y cada uno se lleva $401.610.

Además se realizó el sorteo de los números de cartón. Los cinco ganadores fueron: 401.468 (La Pampa), 379.777 (Formosa), 587.543 (Buenos Aires), 800.935 (Buenos Aires) y 761.297 (Buenos Aires). Cada uno se lleva un premio de 1.700.000 pesos.

Por su parte, el sorteo del Rekino puso en juego un pozo de más de tres millones y medio de pesos. Los números que salieron fueron: 02 - 03 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24. En este sorteo no hubo ganadores con los 15 aciertos. Con 14 aciertos hubo 28 ganadores y cada uno se lleva $132.807.

¿Cómo jugar al Telekino?

Cada cartón de TELEKINO cuesta $1.700 y tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25).

Todos los días domingo, se sortean en vivo 15 bolillas de un bolillero. Si una persona consigue las 15 coincidencias del cartón, se convierte en el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias (aciertos), el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.