Un barrio vive bajo amenaza de incendios cada verano: "Es una pesadilla, solo falta que perdamos las viviendas"

Los vecinos del barrio El Tejado están cansados. Cada vez que llega el verano, la preocupación es la misma: el pasto descuidado a los costados de las vías y la basura desparramada se prenden fuego y se desata un verdadero incendio en la zona.

En los últimos tres días, se registraron tres siniestros en la calle Perito Moreno a la altura de Santa Elena. Los residentes, ya acostumbrados a detectar el crepitar de las llamas y el olor a quemado, se comunican diariamente con Bomberos. Incluso, en repetidas ocasiones son los propios vecinos quienes salen a la calle con baldes de agua para combatir los incendios hasta la llegada de alguna dotación.

De acuerdo al testimonio de las frentistas que se comunicaron con 0223, es una problemática que ocurre año a año y se debe a que "los yuyos, que están muy secos por la falta de lluvias, miden más de un metro y están al costado de la vía, prenden muy fácilmente".

Además, aseguraron que este miércoles "comenzó uno muy grande cerca de la ruta y tuvieron que venir los bomberos, quienes lo lograron apagar, aunque a la media hora se registró uno nuevo en un montículo de basura y al día siguiente inició otro en las vías del tren".

A pesar de que los últimos dos no fueron de gran magnitud y consiguieron sofocarlos en la inmediatez, el primero demandó mayor trabajo por las fuertes ráfagas de viento no cooperaban. "El problema es causado por la falta de lluvias y porque las vías, que están a cargo de la Provincia, no se limpian. A la sociedad de fomento no le corresponde y la Municipalidad tampoco limpia lo que es territorio del Gobierno bonaerense", explicaron.

En esta angustiante situación, las vecinas también remarcaron que "el terror permanente es que el fuego se extienda por el viento y cruce la calle", donde se encuentran gran parte de las viviendas, teniendo en cuenta que ha sucedido en otras ocasiones.

Entonces, subrayaron que "todos los veranos y en momentos de sequía" tienen que "vivir con el corazón en la boca" y exigieron medidas necesarias para acabar con el conflicto de raíz. "Son preocupantes y vamos a tener que reunirnos para que no sea una pesadilla todos los veranos. Lo único que falta es que perdamos las viviendas", sentenciaron.