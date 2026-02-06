Vecinos de otro conventillo tomado se animaron a hablar: "Acá va a haber una tragedia"

Vecinos de la cuadra del conventillo denuncian que hay actividades delictivas en su interior. Foto: 0223.

El incendio ocurrido en la vivienda abandonada de España entre 25 de mayo y Luro dejó expuesta una serie de problemáticas que exceden el siniestro y dan cuenta de una realidad tan dura para los que viven allí como para los vecinos. Sin embargo, no es el único lugar en el que eso sucede.

La trama detrás del "conventillo" mostraba a familias que subalquilaban el espacio, denuncias por venta de drogas y robos, entre otros delitos. En ese marco, vecinos de otro espacio similar decidieron sacar a la luz su drama.

Se trata de un conjunto de viviendas ubicadas en Chaco entre Belgrano y Moreno, donde ocurren todo tipo de inconvenientes. "En ese domicilio funciona desde hace tiempo un lote usurpado con construcciones de habitaciones que subalquilan, donde viven aproximadamente 15 a 20 personas, sin servicios legales, colgados de la luz y el cable, y con construcciones ilegales en distintos sectores del inmueble, incluida la terraza, que utilizan para vigilar la cuadra", denunció José, uno de los habitantes de la cuadra que tomó coraje para contarlo a 0223.

Vecinos de la cuadra del conventillo denuncian que hay actividades delictivas en su interior. Foto: 0223.

Su testimonio se suma al de otros propietarios de la zona que aseguran que "la situación de inseguridad es constante": "Desde ese lugar se producen robos en el barrio (bicicletas, motos, autos, sillones y distintos objetos), y el domicilio funciona como lugar de encubrimiento. Cuando alguien roba en la zona, se esconde allí, y una vez que la policía se retira, vuelve a salir", detalló una mujer a este medio, quien prefirió mantenerse en el anonimato por temor. "Además, dentro del lugar se realiza compra y venta de objetos robados", agregó.

La situación llegó a un límite el pasado 20 de diciembre, cuando un operativo policial sorprendió a todos. Dentro del lugar se halló una moto que había sido sustraída a repartidores y que, finalmente, pudo ser recuperada.

El drama de los vecinos de una casa tomada: "No podemos vivir así"

José asegura que también hay venta de drogas, lo que varios de los vecinos denunciaron ante la Policía y la Justicia. "Hay peleas muy violentas todos los días, a toda hora, y se escuchan discusiones por droga. Hace un semana, hubo una batalla campal, no podemos seguir viviendo así", se lamentó José.

La precariedad con la que viven dichas personas se mezcla con la vulnerabilidad de familias que alquilan y la delincuencia que esconden otros. El combo es mortal.

La denuncia más oscura

Además de los llamados por disturbios y venta de estupefacientes, los vecinos dieron cuenta ante las autoridades de algo mucho más atroz que descubrieron en el interior de esas paredes derruidas. "Hay denuncias muy graves por trabajo sexual, incluso testimonios de una joven que fue escuchada llorando y gritando que no le devolvían su documento, y de otra mujer que denunció a los gritos que allí se prostituía a chicas reteniéndoles la documentación, lo que indicaría prostitución forzada", subrayó la vecina.

El peligro sanitario se suma al problema con basura y roedores que se acumulan, sin que nadie haga nada.

"Pedimos visibilización de esto porque los vecinos estamos completamente desamparados. Necesitamos que alguien se haga cargo de este lugar porque va terminar en una tragedia", enfatizaron.