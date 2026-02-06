Tenía doble pedido de captura y lo encontraron en la calle
Es un hombre de 30 años. Quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán y el lunes lo llevan a Tribunales.
6 de Febrero de 2026 17:51
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una identificación de rutina que personal de la DDI hacia en el marco del Operativo De Sol a Sol terminó con la aprehensión de un hombre de 30 años sobre quien pesaban dos pedidos de captura activa.
Fueron miembros del Gabinete de robos agravados a comercios los que interceptaron al sujeto en inmediaciones de las calles Laprida y Corrientes.
Al cursar sus datos confirmaron la vigencia de dos capturas activas entre 2020 y 2025, por lo que fue aprehendido y trasladado a la dependencia.
Cumplidos los recaudos legales quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
