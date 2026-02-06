Tenía doble pedido de captura y lo encontraron en la calle

Una identificación de rutina que personal de la DDI hacia en el marco del Operativo De Sol a Sol terminó con la aprehensión de un hombre de 30 años sobre quien pesaban dos pedidos de captura activa.

Fueron miembros del Gabinete de robos agravados a comercios los que interceptaron al sujeto en inmediaciones de las calles Laprida y Corrientes.

Al cursar sus datos confirmaron la vigencia de dos capturas activas entre 2020 y 2025, por lo que fue aprehendido y trasladado a la dependencia.

Cumplidos los recaudos legales quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.