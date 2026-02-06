Tremendo video: quisieron entrar a la casa de un abuelo de 80 años y sacó corriendo a los ladrones

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en el barrio San José, precisamente en la zona conocida como Chauvín. Lo llamativo del caso es que sucedió minutos después de las 22 horas, un día jueves que tiene movimiento en esas cuadras por la actividad de los bares. Nada le importó a los delincuentes.

Cuando divisaron que un anciano regresaba a su casa, dejaron su pose agazapada y atacaron. El hombre, de unos 80 años, giró la llave en la cerradura y ya sintió algo por detrás. Los ladrones estaban listos para la entradera, como se ve en el video.

No obstante, rápido de reflejos, el abuelo los enfrentó. Gritó pidiendo auxilio a los vecinos, salieron algunos y él se envalentonó de tal manera que los echó de su casa. Y los corrió por la calle, mientras el resto de los residentes de la cuadra quedaron en la vereda viendo la situación.

El hecho ocurrió en Bartolomé Mitre y Primera Junta. Es un sector de la ciudad donde se suceden las denuncias de entraderas, particularmente de edificios, aunque en este caso lo sufrió el dueño de una casa particular.