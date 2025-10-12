La Voz Argentina 2025: cuánto dinero se llevará el ganador del certamen

La cuenta regresiva para la gran final de La Voz Argentina 2025 ya comenzó y, además del reconocimiento público y la posibilidad de iniciar una carrera musical a gran escala, muchos televidentes se preguntan cuál es el premio económico que recibirá el ganador o ganadora de esta edición.

Según confirmaron fuentes de la producción, el premio principal será de $70.000.000, además de un contrato discográfico con una de las principales compañías del país.

El segundo puesto obtendrá 30 millones de pesos, el tercero 15 millones y el cuarto 5 millones, sumando así incentivos económicos para todos los finalistas, quienes ya consiguieron exposición nacional por su paso por el ciclo musical. Alan Lez, Nicolás Behringer, Milagros Amud y Eugenia Rodríguez se disputarán el gran premio.

Milagros, Alan, Eugenia y Nicolás, los finalistas de La Voz Argentina 2025.

El monto, que será entregado en un solo pago tras la finalización del programa, no incluye los ingresos adicionales que el futuro artista pueda obtener por shows, giras, campañas publicitarias o reproducciones en plataformas digitales, que suelen multiplicar la exposición tras el certamen.

Con esta edición, el exitoso reality musical se consolida como uno de los programas más vistos de la televisión argentina, combinando emoción, talento y la expectativa de un premio millonario que puede cambiarle la vida a su ganador.