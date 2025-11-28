Tristeza en el mundo del espectáculo: murió la reconocida productora de "Intrusos"

El mundo del espectáculo argentino se encuentra de luto tras el fallecimiento de Mercedes "Meche" Portillo, reconocida productora del programa "Intrusos": murió luego de permanecer internada en terapia intensiva a causa de una neumonía bilateral, una complicación que agravó su ya delicado estado de salud. Su deceso causó una profunda conmoción entre sus compañeros y toda la comunidad artística con la que compartía su trabajo.

La preocupación por su estado se hizo pública el 25 de noviembre, cuando los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich solicitaron públicamente una cadena de oración por su colega. Lussich, notablemente conmovido, relató que Meche había sido ingresada en estado crítico, intubada y con respirador, luchando por su vida en ese momento. La noticia movilizó a todo el equipo del programa, en el que ella ocupaba un lugar central.

Los conductores del ciclo habían pedido una cadena de oración.

Portillo fue una figura clave en la estructura creativa del ciclo durante los últimos seis años. Su aporte más significativo a la televisión de espectáculos fue la creación del popular y exitoso segmento conocido como "Los escandalones". Además de su labor en el ciclo, Meche formó parte de la producción integral de la obra teatral "Socios al desnudo", acompañando a los conductores en sus giras.

Más allá de lo profesional, el vínculo de Meche con Pallares y Lussich trascendía lo laboral, siendo descrita por ellos como una compañera, amiga y hermana. Los periodistas la despidieron con emotivos mensajes, destacando su talento, cariño y su lucha incansable ante las dificultades. Su partida deja un vacío inmenso en el corazón de quienes compartieron con ella una amistad de casi treinta años.