Bomba: Evangelina Anderson, a los besos con un compañero de "Masterchef"

Un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales permitió confirmar el romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, ambos figuras de "MasterChef Celebrity". La bomba estalló al ser captados a los besos en un local bailable, y las imágenes no tardaron en circular casi al instante. Los dos protagonistas del reality de cocina quedaron en el centro de la escena, después de varias semanas de rumores.

El video, que fue difundido desde la cuenta de X de El Impacto, muestra a la pareja en una actitud muy cercana, charlando íntimamente al oído y luego besándose con mucha pasión. Aunque la intensa química entre ambos ya era un secreto a voces en el medio, el clip representó la prueba más contundente.

Según revelaron fuentes allegadas a los influencers, vienen conociéndose desde hace algunas semanas. Las mismas fuentes indicaron que, hasta el momento, mantuvieron "tres encuentros íntimos". Se comentó que, si bien él estaría "enganchado", ella prefiere no formalizar nada serio por ahora. La relación parece avanzar a su propio ritmo, pero la conexión es innegable.

En medio del revuelo generado por la filmación, Lucas fue interceptado en los pasillos de Telefe para ser consultado sobre el supuesto vínculo. El participante se mostró sorprendido e incómodo, intentando desvincularse de las versiones al asegurar que estaba soltero. Pese a sus palabras, la filmación se convirtió en la pista definitiva.