La inesperada decisión de Mario Pergolini… ¿y una indirecta para Tinelli?

En uno de los anuncios más importantes de su carrera artística, Mario Pergolini confirmó su retiro de la radio y del streaming, siendo de este último uno de los grandes pioneros en Argentina. Tanto así que en algún momento admitió haber "sepultado" demasiado rápido a la televisión, así como haber confiado de forma apresurada en los contenidos digitales.

En medio de una entrevista en Luzu TV, junto a Nico Occhiato y Martín Garabal, el mítico conductor reveló que se siente ajeno al streaming actual: "Ya estoy grande para el streaming. En vivo ya no voy a estar más".

"Yo creo que el streaming se volvió muy joven y todavía no nació un streaming para gente a la cual yo le pueda hablar un poco más”, agregó.

"Hay una edad donde ya en el streaming no hay que estar", reveló.

En este sentido, dejó entrever un claro contraste con su histórico competidor Marcelo Tinelli, quien recién hace algunos días hizo su debut en el ámbito digital en un nuevo canal llamado "Carnaval", conformando un equipo de trabajo con familiares y algunos personajes del viejo elenco de Video Match.

Por último, si bien confirmó que pronto dará un paso a costado en los contenidos diarios de radio y streaming, también anunció que tiene nuevos proyectos en mente. "Quiero hacer otras cosas y sí, voy a hacer programas especiales el año que viene, pero no voy a estar en vivo todos los días", adelantó el fundador de Vorterix.