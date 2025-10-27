Apareció en el programa más visto y ahora lo denuncian por golpear a su expareja: quién es Benjamín Torres

Benjamín Torres se presentó este lunes junto a su tío, Diego Torres, en los estudios de Luzu TV para musicalizar la mañana de Nadie Dice Nada, el programa de streaming más visto del país y en el que regularmente aparece su prima, la cantante y actriz Ángela Torres.

Finalizada la transmisión, se viralizó el momento en que el consagrado artista interpretó la canción "Guapa", ya que, de acuerdo al propio Diego Torres, fue dedicada para una de sus mascotas fallecidas. Sin embargo, el clip tomó aún más fuerza en 𝕏 (ex Twitter) tras el comentario de Sofía Mora, expareja de Benjamín, quien lamentó: "El tipo que me pegó un trompazo en la cara, como si nada en la televisión".

La artista estuvo en pareja por más de un año con el nieto de Lolita Torres, hasta que decidió cortar el vínculo tras una acumulación de hechos violentos que, según denunció, ocurrieron tanto en el plano físico como en el psicológico. Desde entonces, comenzó a visibilizar lo que vivió a través de las redes sociales.

En su visita al canal de YouTube del periodista Javi Gutiérrez, Mora fue consultada acerca de cómo la violencia de género terminó siendo parte de su arte y de qué manera la omitía hasta que entendió por lo que estaba pasando. Benjamín Torres pasó de ser el príncipe de uno de sus discos a la pesadilla de su día a día.

"Yo tuve una historia de cómo me enamore muy linda, yo me enamoré de una manera muy genuina. Y de repente, comenzó a sacarse la mascara y demostrarme que era una persona enferma. Era una persona insegura, violenta y narcisista que no le importaba arruinarte un momento y hacértela pasar mal por una inseguridad de él y lo manifestaba de manera violenta", reveló.

Benjamín Torres se presentó en Nadie Dice Nada acompañando a su tío, Diego Torres.

Luego de finalizar definitivamente la relación, Sofía decidió comunicarse con la expareja anterior de Benjamín en busca de respuestas. Le contó sobre la manipulación y la violencia que había sufrido, y obtuvo una confirmación estremecedora: “Sí, todo lo que me estás contando me hace recordar lo que yo viví. También le pegaba piñas a las paredes, me zamarreaba de los brazos; era un violento”.

Así, la presencia de “Benja” Torres en el streaming más visto del país terminó por reavivar la denuncia de su expareja, quien asegura haber sido víctima de reiterados episodios de violencia. Mientras la exposición del joven músico crece, Sofía insiste en que contar su historia es la única manera de que lo sucedido no quede en silencio.