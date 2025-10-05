Resultados y ganadores del Quini 6: sorteo del domingo 5 de octubre

En el sorteo del Quini 6 de este domingo 5 de octubre hay en juego un pozo de más de 4.800 millones de pesos en las cuatro modalidades.

El sorteo número 3310 del Quini 6 de este domingo 5 de octubre pondrá en juego esta noche un pozo de más de 4.800 millones de pesos, con más de un millón de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país, que viene de entregar el miércoles pasado 650 millones de pesos a un afortunado en la modalidad Segunda Vuelta.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 habrá en juego esta noche un premio estimado de más de 1.200 millones de pesos, ya que en esta modalidad hubo cuatro ganadores con seis aciertos el domingo pasado y el pozo empezó a crecer.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 habrá en juego un pozo de 650 millones de pesos, ya que en esta modalidad hubo un ganador con seis aciertos el miércoles pasado que se llevó esa misma suma para la localidad de Rufino, en la provincia de Santa Fe, y el pozo vuelve a tener su premio inicial asegurado en una modalidad que ya salió dos veces en apenas 10 días.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 5 de octubre

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 pone en juego este domingo un pozo de más de 2.300 millones de pesos en premios, el más importante de la noche, ya que esta semana no hubo ganadores con los seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el de esta noche.

Además se realizará el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, que el miércoles puso en juego un pozo de más de 241 millones de pesos (con cinco aciertos hubo 7 ganadores y se llevó más de 34 millones de pesos cada uno) y se entregará el premio del Pozo Extra.