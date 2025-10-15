La historia de la ex modelo y el comerciante que traían droga de Bolivia: cayó un nuevo integrante de la banda

El reconocimiento de una camioneta en redes sociales resultó determinante para la detención de Benjamín Michel Delgado, un hombre que se encontraba prófugo desde marzo tras haber sido acusado de presuntamente integrar una organización narcocriminal, dedicada al transporte de estupefacientes entre Bolivia y la provincia de Salta. Se trata de la banda cuya existencia tomó trascendencia pública en febrero de este año, por tener como miembro a una ex modelo y reina de belleza.

La identificación fue realizada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), luego de que el vehículo sufriera un accidente en la ruta nacional 50. A partir de esto, se pudo localizar al sospechoso en el Hospital San Vicente de Paul, donde se encontraba internado desde el 5 de octubre.

Tras ratificarse que se trataba del hombre que era buscado por presuntamente formar parte de la banda narco, la jueza federal de Garantías N° 2, Mariela Giménez, dispuso su prisión preventiva durante una audiencia de imputación que se celebró este martes.

Según la información publicada por el sitio Fiscales, durante la sesión virtual, el acusado se abstuvo de declarar. No obstante, confirmó cuál era su verdadera identidad, ya que anteriormente había intentado utilizar el nombre de su hermano en el hospital para no ser detectado.

De esta forma, el sospechoso fue imputado como coautor en el transporte de estupefacientes, agravado por la cantidad de participantes, y de haber cometido tres hechos de resistencia a la autoridad. La investigación, dirigida por la Fiscalía de Distrito bajo la conducción del fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, había solicitado la captura nacional e internacional desde marzo.

La secuencia que llevó a la detención de Delgado comenzó con el accidente vial en Aguas Blancas, donde resultó herido junto a una mujer que lo acompañaba. El 6 de octubre, agentes de la PSA que se encontraban en la ciudad de Orán por otros trámites reconocieron la camioneta accidentada como la misma que el prófugo exhibía en sus redes sociales.

Al cotejar la patente y verificar el rodado en la dependencia policial, confirmaron la identidad del vehículo y localizaron al fugitivo en una cama del hospital, según relató la auxiliar fiscal. Por este motivo, la Fiscalía solicitó la detención y la audiencia de imputación, que la jueza Giménez autorizó tras recibir un informe médico que avalaba la condición del paciente para enfrentar el proceso judicial.

De acuerdo con la postura de la Fiscalía, el papel de Delgado en la organización quedó delineado a partir de los hechos ocurridos el 5 de febrero, cuando la banda fue desarticulada con la detención del comerciante Gustavo Tolaba, su pareja, la modelo y ex Miss Orán Martina Oliva, Ángela Cuenca, Juan Alberto Romero y José Burgos.

En ese operativo, Tolaba conducía una camioneta Toyota Hilux acompañado por Oliva y Cuenca, quien mantenía frecuentes comunicaciones telefónicas con Delgado, su pareja en ese momento, como lo demuestran 13 llamadas registradas a la línea del imputado.

Por su parte, el ahora imputado manejaba un automóvil Citroën C3 en el que viajaban Romero y Leiton, en donde transportaban 15 kilos de marihuana. Ambos vehículos partieron de Orán y tomaron rutas alternativas para evitar ser interceptados, lo que prolongó el trayecto durante varias horas.

El 5 de febrero, los dos rodados ingresaron a la ciudad por la ruta 9/34. En el momento que la camioneta fue detenida por la PSA en el acceso, al advertir el control policial a 500 metros de distancia, Delgado realizó un giro en “U” y huyó a gran velocidad por la ruta provincial 112. Se estima que alcanzó más de 180 kilómetros por hora.

Durante la persecución, los agentes observaron cómo los ocupantes arrojaban paquetes de droga por las ventanillas. La fuga concluyó en la finca “San Juan de Dios”, en la provincia de Jujuy, donde la Policía halló el automóvil abandonado y detuvo a Romero en las inmediaciones. Delgado y Leiton lograron escapar juntos, hecho corroborado por el análisis de geoposicionamiento de sus teléfonos móviles.

El 20 de febrero, tras tareas de investigación de la PSA, Leiton fue capturado en un allanamiento en Orán.

La polémica modelo y "reina de la belleza".

Modelo, hija de un empresario y el lujo en sus redes

"Martu", como se la conocía en su pueblo, fue Miss Orán y aspiraba a participar en el certamen para ser Miss Universo. La detuvieron en la autopista que comunica el aeropuerto con la ciudad salteña.

"Pa' ti tengo la cartera llena. Te forro de la marca que tú quieras". La canción de Chino Pacas, que eligió para uno de sus últimos videos subidos a Tik Tok, generó una catarata de comentarios en esa red social, por la droga que la Policía incautó durante el operativo en el que terminó detenida.

Fanática de los video selfies y del reggaeton, la ex Miss Orán se grababa desde en Puerto Madero hasta en mansiones en countries, siguiendo con los labios las letras de canciones que, tras su detención, resultan provocativas. "Papi yo no estoy solo, las calles del bajo mundo las controlo. Yo soy leal a los míos no los traiciono", es uno de esos temas, que toman otra connotación.

La cuestión de "enfoque" era recurrente en sus posteos. Por ejemplo, "imaginate hablar mal de mí y yo así enfocada en hacer crecer mi negocio", escribió en un video en el que muestra su local de ropa.

Horas antes de su detención, Martina había contado en sus redes que viajaría desde el aeropuerto de Salta. Sin embargo, el viaje quedó trunco.