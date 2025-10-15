"Tenés que ser tan ... para dejar el auto en un garage": los increíbles carteles que pega porque no puede evitar que estacionen

A la redacción llegaron los mensajes con tono de curiosidad por parte de los lectores. En una de las calles más transitadas por los marplatenses, con flujo de vehículos constante, algunos de los autos aparecieron con carteles en sus vidrios. Los mismos, habían estacionado en un lugar que no debían.

Carolina, residente en una casa de Alvarado entre Santa Fe y Corrientes, está cansada de la situación. "No se qué parte no entienden, cuando ven el cartel de ´no estacionar´", le dijo a este medio. Indignada, optó por comunicarse con papeles que van directo a los parabrisas.

"Tenés que ser tan pelotudo para dejar el auto en el garage", dice uno de ellos. Carolina le contó a 0223 que en los últimos dos días tuvo que sacar a cuatro autos, a pesar de la clara señalización de su estacionamiento, lugar en donde se le impide la salida de su casa. "Podrida me tienen", concluyó.

No alcanza el prohibido estacionar ni la pintura amarilla.

Además, explicó que tuvo que gastar varias veces en remises ya que no podía circular con su coche. Frente a la indignación, decidió difundir el caso para que no le estacionan más en su cochera.