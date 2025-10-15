Entró a probar bicicletas y se fue pedaleando en una: quedó filmado

Entró a la bicicletería, hizo un par de consultas y cuando el empleado miró para otro lado se fue pedaleando en uno de los rodados: el accionar del sujeto quedó registrado por las cámaras de seguridad y permitió identificar al ladrón y realizar un allanamiento.

La sustracción de la bicicleta marca Volta modelo SVEL rodado 29 de color negro y amarillo ocurrió el pasado 2 de octubre en un local ubicado en la avenida Independencia casi Bolívar. El empleado del local, de 41 años, aportó las imágenes de las cámaras de seguridad al Gabinete Técnico Operativo de la comisaría primera que llevó adelante una causa por hurto.

Tiene 27 años.

Tras el pedido que hizo la fiscal Constanza Mandagarán, la Justicia de Garantías avaló la realización de un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Brown al 1400. Allí identificaron a la abuela del imputado, pero no encontraron al sujeto que está en situación de calle y que tiene un consumo problemático de estupefacientes.

Al no hallar elementos de interés para la pesquisa, desde la Unidad Funcional de Instrucción N°4 ordenaron que se eleven las actuaciones realizadas a fines de insertar el pedido de captura respecto del sujeto.