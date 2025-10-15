Entraron cuerpo a tierra a una fábrica, se llevaron toda la plata y quedaron registrados por un video

Dos delincuentes ingresaron a una fábrica de productos congelados ubicada en el barrio El Progreso durante las últimas horas y robaron dinero en efectivo y una caja fuerte. Los sujetos quedaron registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el lugar.

En las imágenes se observa cómo los ladrones entran cuerpo a tierra al predio, situado en Fleming al 2000, y se desplazan por el piso para evitar ser detectados. Según trascendió, el local contaría con un sistema de humo antirrobo que, por motivos que aún se desconocen, no habría funcionado.

El propietario del lugar, Sergio, relató a 0223 que “una Duster estuvo en la puerta casi una hora, desde las 2.55 hasta las 3.51. Rompieron el cielo raso y se metieron por el techo”. De esta manera, se entiende que habrían estado alrededor de una hora dentro del galpón.

Los delincuentes se llevaron una caja fuerte pequeña, una mochila con dinero destinado al pago de un proveedor y una caja con la recaudación diaria. La denuncia fue radicada este martes y la policía analiza las cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables.