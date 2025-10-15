Video: caminaba desnudo a plena luz del día por la avenida Champagnat
La imagen fue captada este miércoles y la escena asombró a cientos de automovilistas que circulaban por la arteria en horario pico. Mirá el video.
Un hombre que recorría una importante avenida de Mar del Plata totalmente desnudo, fue filmado esta mañana por un automovilista, que no podía salir de su asombro por la inusual escena.
En un video al que tuvo acceso 0223, fue filmado este miércoles a las 7.40 en la esquina de Champagnat y Rodríguez Peña. En las imágenes se puede ver a un hombre de unos 30 años, caminando sobre uno de los canteros centrales de la antigua avenida de circunvalación, moviendo los brazos y gesticulando fuera de sí.
“Está re mamado, no puede ni caminar. Pobre chabón, está flasheando cualquiera”, dijo el lector, que grabó la particular escena, en plena hora pico y en un sector de la ciudad donde transitan cientos de automóviles.
Minutos después, efectivos policiales que estaban por la zona, intervinieron en un primer momento y luego fueron asistidos por un móvil de Prefectura Naval Argentina, que suele patrullar esa cuadrícula.
Según pudo saber este medio, el hombre, de 31 años es oriundo de Pergamino y tras su aprehensión, fue asistido por personal médico del Same, que tras revisarlo, determinó que no era necesario internarlo a un centro de salud, por lo que fue trasladado a la comisaría cuarta.
