Massa sobre la reunión de Milei y Trump: “Lo nuestro es lo único que nos va a hacer grandes”

Ante la reunión llevada a cabo entre Javier Milei y Donald Trump, Sergio Massa, líder del Frente Renovador, se pronunció vía “X” en defensa de la soberanía argentina y de los valores que hacen grande al país.

Al respecto señaló: “Nuestro campo, nuestras industrias, nuestras PyMEs, nuestro talento, nuestros trabajadores, nuestros investigadores, nuestras familias, nuestras universidades: eso es lo único que nos va a hacer grandes”.

Con estas palabras, Massa puso en valor a los sectores argentinos que sostienen día a día al país. Sin dudas, su mensaje buscó reafirmar una visión de desarrollo nacional basada en la inclusión, el esfuerzo y la defensa del empleo argentino, frente al modelo de Milei que promueve el crecimiento de unos pocos especuladores financieros defendiendo la soberanía argentina frente a la interferencia estadounidense.

A su vez, el posteo estuvo acompañado por un video que refuerza este mensaje: “Si me muero, volvería a elegir a la Argentina para nacer y volvería a creer que este es el mejor país del mundo para vivir”.