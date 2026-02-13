“Son Therians: se autoperciben libertarios pero aumentan impuestos y tasas”, apuntó Juan Manuel Cheppi en el debate por el Presupuesto

En el marco del debate por el Presupuesto municipal, el concejal del Frente Renovador, Juan Manuel Cheppi, cuestionó con dureza al oficialismo y marcó lo que definió como “una profunda contradicción entre el discurso libertario que levantan a nivel nacional y las decisiones que toman en la gestión local”.

“Son Therians: se autoperciben libertarios, pero en los hechos aumentan impuestos y tasas”, expresó durante su intervención en el Concejo Deliberante.

El edil sostuvo que el gobierno municipal “no puede hablar de liberalismo cuando aumenta las tasas por encima de la inflación, incrementa la tasa vial de los combustibles —que está entre las más altas de la provincia—, utiliza esos recursos para pagar sueldos y al mismo tiempo incrementa la deuda pública, aun cuando proclama déficit cero”. En ese sentido, subrayó que el aumento de la tasa vial constituye otra contradicción, “sobre todo cuando desde el propio gobierno nacional se cuestiona este tipo de gravámenes”.

Cheppi remarcó que existe una diferencia marcada entre el discurso y la práctica de gestión, y advirtió que “esa incoherencia la terminan pagando los vecinos”.

También vinculó la baja cobrabilidad de las tasas con el deterioro de los servicios municipales. “Cuando el vecino no ve resultados, no percibe una contraprestación clara. Tenemos una ciudad sucia, calles rotas y un sistema de alumbrado en decadencia. Es lógico que se resienta la confianza”, afirmó.

Además, cuestionó la reducción del empleo municipal a partir de la privatización de servicios y bienes públicos. “Dicen que bajan el empleo municipal, pero lo que hacen es privatizar servicios e inmuebles de los marplatenses”, sostuvo, y puso como ejemplo el sistema de estacionamiento medido, al que definió como “un servicio superavitario que fue abandonado y privatizado, resignando recursos propios y capacidad de gestión”.

Finalmente, el concejal del Frente Renovador afirmó que tras 10 años de gestión del PRO en la ciudad, “queda en evidencia la falta de planificación y una gestión ineficiente”. “No estamos discutiendo más o menos Estado. Estamos discutiendo prioridades. Y las prioridades del municipio no coinciden con las urgencias de los vecinos”, concluyó, y agregó que Mar del Plata “necesita previsibilidad y una administración que vuelva a enorgullecer a sus vecinos”.