¿Trump en Mar del Plata?: le preguntaron al Presidente de EEUU y dijo que quiere venir a la playa

En una rueda de prensa de la cual participaron enviados argentinos a Washington, el mandatario estadounidense Donald Trump escuchó la consulta sobre si le gustaría visitar a la Argentina. Y sorprendió con su respuesta.

Si bien aclaró, en tono de gracia, que por ahora anda ocupado, luego deslizó: "Me gustaría ir a la playa". El corte del video se viralizó en las redes sociales y todos comenzaron a imaginar al Presidente en la Costa Atlántica.

Estados Unidos y Argentina pasan por una semana clave en sus vínculos estatales, con Javier Milei instalado en Norteamérica y Luis Caputo buscando financiación para el país. Entre préstamos, reuniones y anuncios previos a las elecciones nacionales, los argentinos recibimos la notica de que Donald tiene ganas de venir a nuestros playas. ¿Te lo imaginás en la Bristol?