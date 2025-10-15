¿Trump en Mar del Plata?: le preguntaron al Presidente de EEUU y dijo que quiere venir a la playa
Consultado sobre si visitará a la Argentina, dijo cuál sería el plan que le gustaría hacer en el país. El video con su respuesta.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En una rueda de prensa de la cual participaron enviados argentinos a Washington, el mandatario estadounidense Donald Trump escuchó la consulta sobre si le gustaría visitar a la Argentina. Y sorprendió con su respuesta.
Si bien aclaró, en tono de gracia, que por ahora anda ocupado, luego deslizó: "Me gustaría ir a la playa". El corte del video se viralizó en las redes sociales y todos comenzaron a imaginar al Presidente en la Costa Atlántica.
Estados Unidos y Argentina pasan por una semana clave en sus vínculos estatales, con Javier Milei instalado en Norteamérica y Luis Caputo buscando financiación para el país. Entre préstamos, reuniones y anuncios previos a las elecciones nacionales, los argentinos recibimos la notica de que Donald tiene ganas de venir a nuestros playas. ¿Te lo imaginás en la Bristol?
