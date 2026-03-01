Domingo caluroso y sin lluvias: ¿cuál será la temperatura máxima en Mar del Plata?

No se esperan precipitaciones durante el día.

Comenzó marzo y la temperatura acompaña en el último fin de semana previo al inicio de clases. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para Mar del Plata una jornada estable y sin precipitaciones.

En detalle, el domingo llegó con una temperatura mínima de 20°C que ascenderá hasta los 32°C pasado el mediodía.

A pesar de las nubes de las primeras horas del día, la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan tormentas y chaparrones.

El otro gran protagonista de la jornada será el viento que soplará del sector norte al noreste con velocidades entre 13 y 22 km/h, manteniéndose leve a moderado a lo largo de la jornada.

Un domingo ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor calor.