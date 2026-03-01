Domingo caluroso y sin lluvias: ¿cuál será la temperatura máxima en Mar del Plata?
En el último fin de semana previo al inicio de clases, se espera una jornada ideal para disfrutar de la playa.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Comenzó marzo y la temperatura acompaña en el último fin de semana previo al inicio de clases. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para Mar del Plata una jornada estable y sin precipitaciones.
En detalle, el domingo llegó con una temperatura mínima de 20°C que ascenderá hasta los 32°C pasado el mediodía.
A pesar de las nubes de las primeras horas del día, la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan tormentas y chaparrones.
El otro gran protagonista de la jornada será el viento que soplará del sector norte al noreste con velocidades entre 13 y 22 km/h, manteniéndose leve a moderado a lo largo de la jornada.
Un domingo ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor calor.
