Lanzan varias concesiones comerciales en uno de los balnearios de mayor crecimiento en la costa atlántica bonaerense

En el balneario municipal del partido de San Cayetano buscan sumar servicios en la previa de la temporada estival, en el marco de un crecimiento sostenido del destino entre las opciones turísticas que ofrece la provincia de Buenos Aires cada verano.

Desde el gobierno comunal lanzaron el segundo llamado de los concursos de ofertas para concesionar locales del centro comercial abierto en el balneario local.

Los mismos comprenden la concesión (por una temporada) de los locales 4 y 6 destinados al rubro carnicería (se entregan totalmente equipados).

El centro comercial del balneario del partido de San Cayetano.

También se ofrece para concesionar (por tres temporadas) el local 1 del centro comercial del balneario, en ese caso destinado a artesanías, indumentaria, ferretería, heladería, cafetería, kiosco, rotisería, panadería, pizzería o cervecería.

La apertura de propuestas se realizará el martes 28 de octubre a las 11:00 horas, recibiéndose las ofertas hasta minutos antes de la misma. Por consultas y adquisición/retiro de pliegos los interesados deben contactarse con el área de compras de la comuna de San Cayetano.