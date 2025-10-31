Positiva evolución del intendente de San Cayetano tras tres meses de padecimientos en su salud

Desde la municipalidad de San Cayetano emitieron un nuevo informe sobre la situación del intendente Miguel Ángel Gargaglione, desde el invierno pasado con constantes inconvenientes en su salud. Según lo precisado por la comuna, el dirigente radical deberá continuar con su licencia médica por un mes más.

En agosto pasado, Gargaglione debió quedar internado en Mar del Plata para superar un cuadro de neumonía bilateral. Poco después de recibir el alta, sufrió una recaída al padecer una insuficiencia cardíaca descompensada secundaria que lo obligó a tener que recibir otra vez atención hospitalaria.

Posteriormente, tras ser intervenido del corazón durante la primera semana de octubre, el jefe comunal extendió su licencia para comenzar con el período de recuperación postoperatoria, el cual evoluciona de modo favorable.

Gargaglione atraviesa problemas de salud desde agosto.

En consecuencia, a fin de asegurar su recuperación completa, Gargaglione volvió a solicitar al Concejo Deliberante la ampliación de su receso laboral hasta el 30 de noviembre inclusive.

De acuerdo al parte de prensa brindado por las autoridades municipales, el intendente se encuentra ya en San Cayetano y atraviesa la etapa de recuperación junto a su familia, con los debidos controles pertinentes para su rehabilitación.

Tal lo habitual desde agosto pasado y conforme a lo establecido en la normativa vigente, el veterinario Alejo Christiansen continuará a cargo del Ejecutivo municipal.