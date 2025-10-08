Tras ser operado del corazón, el intendente de San Cayetano amplía su licencia

Una insuficiencia mitral severa obligó al intendente del partido de San Cayetano, Miguel Gargaglione, a requerir de una intervención quirúrgica que, según lo informado por autoridades de ese municipio, resultó finalmente exitosa.

En agosto pasado, el jefe comunal radical debió quedar internado en Mar del Plata para superar un cuadro de neumonía bilateral. Poco después de recibir el alta, sufrió una recaída al sufrir una insuficiencia cardíaca descompensada secundaria que lo obligó a tener que recibir otra vez atención hospitalaria.

Este miércoles 8 de octubre desde la comuna confirmaron el resultado de la operación y detallaron que la licencia, que regía hasta el 10 de octubre, se extenderá finalmente hasta el último día hábil del actual mes.

Conforme a lo previsto en la normativa vigente y lo que ocurre desde el inicio de los problemas de salud de Gargaglione, seguirá a cargo del Ejecutivo municipal el veterinario Alejo Christiansen.