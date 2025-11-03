"Dame la bici o te pego un tiro en el pecho": violento robo de una bicicleta en el barrio San Cayetano

Dos motochorros lo apuntaron con un arma de fuego y le robaron la bicicleta a un hombre de 41 años que llegaba para trabajar a una vivienda ubicada en Rivadavia al 7024, en el barrio San Cayetano. "Dame la bici o te pego un tiro en el pecho", fue la amenaza de los delincuentes.

Según contó la propia víctima a 0223, había llegado al domicilio a las 7:30 para pintar, cuando fue abordado por dos sujetos, quienes se subieron a la vereda, le exhibieron una pistola, tomaron el rodado y se dieron a la fuga. La maniobra tardó alrededor de 30 segundos y en el video se escucha la bocina de un vehículo que buscaba advertir el robo.

Además, el daminificado detalló que le pusieron el arma en la cabeza y le aseguraron que si no entregaba el rodado le iban a disparar. "Ya hice la denuncia, pero espero que aparezca. Es mi herramienta de trabajo. La uso para trabajar", se lamentó Alejandro.

Por otro lado, también le indicó a este medio que se dedica a la construcción y vive "haciendo changuitas", donde consiguió la bicicleta, ya que el sábado se la entregaron como forma de pago por el trabajo que había hecho y le duró dos días hasta que esta mañana se la robaron violentamente en Rivadavia entre Estado de Israel y Remedios de Escalada.