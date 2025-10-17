Perpetua para el hombre que robó una garrafa y mató a un adolescente durante la huída

Sin dudas en cuanto a la autoría y la dinámica de los hechos ocurridos en julio de 2021 en el barrio La Herradura, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 condenó a prisión perpetua a Nahuel Juárez, el sujeto de 28 años que mató de un disparo en la cabeza a un adolescente tras robar una garrafa y un balde con cables.

La decisión de los jueces Alexis Simaz, Roberto Falcone y Federico Cecchi estuvo en sintonía con la línea de trabajo que la fiscal Florencia Salas sostuvo durante la investigación penal preparatoria y que ratificó durante el debate al solicitar que se califiquen los hechos como homicidio criminis causa.

Para la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 y ahora también para los jueces, no quedaron dudas de que fue Juárez quien le disparó en la cabeza a Lautaro Gómez mientas huían de la vivienda ubicada en la zona de Colón y Del Solar con una garrafa y un balde con cables como botín.

Fiscal Florencia Salas.

La defensa de Juárez había planteado la absolución del sujeto de 28 años y, de manera subsidiaria, que si se lo encontraba culpable se lo condenara por el delito de homicidio simple.

El crimen

La madrugada del viernes 9 de julio de 2021 tres delincuentes ingresaron a una casa, le dieron un culatazo al propietario mientras le exigían la entrega de elementos de valor. Sin obtener dinero, los delincuentes se llevaron una garrafa, un balde con cables y huyeron.

En esa huída se cruzaron con Gómez que se dirigía a esa casa luego de que su novia le avisara que los estaban asaltando: en esa cuadra de distancia entre los inmuebles estuvieron frente a frente y uno de los delincuentes le disparó en la cabeza al adolescente, quien murió en el lugar.

Al día siguiente personal policial realizó cuatro allanamientos para dar con el acusado y durante los operativos se registraron incidentes con los vecinos del lugar que se acercaron a pedir justicia por lo sucedido. Acorralado, Juárez se entregó horas después en la sede de la DDI y desde ese momento permanece detenido.