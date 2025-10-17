Detienen a una pareja acusada de narcomenudeo tras una denuncia anónima

Un hombre de 36 años y una mujer de 47 acusados de comercializar estupefacientes fueron aprehendidos en las últimas horas en la ciudad de Balcarce durante la realización de dos allanamientos y unas requisas vehiculares avaladas por la Justicia de Garantías.

Fue personal de la Subdelegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Balcarce el que llevó adelante las medidas en los domicilios situados en inmediaciones de calle 24 entre 31 y 29, y en calle 35 entre 24 y 26.

Una de las viviendas allanadas.

Como resultado de las diligencias judiciales, se secuestró una cantidad no precisada de cocaína –compactada y fraccionada-, marihuana en cogollos, una pistola, dinero en efectivo, una balanza de precisión, celulares y otros elementos de interés para el hecho que se investiga.

La causa comenzó el mes pasado tras la recepción por el sistema online de denuncias ciudadanas de un mensaje que indicaba actividades compatibles con la comercialización de estupefacientes en la vivienda de calle 35 y que las mismas estaban a cargo de una mujer.

La pareja quedó aprehendida.

El personal de la dependencia realizó las tareas inherentes y confirmó la sospecha, además de identificar a un hombre que sería el proveedor de la droga. Con esos datos se estableció el otro domicilio implicado y los rodados empleados para la distribución.

Los imputados, que cumplieron condenas anteriores por el mismo delito que se investiga, fueron trasladados a la Unidad Penal N°44 y N°50 de Batán a la espera de prestar declaración ante el fiscal Rodolfo Moure en las próximas horas.