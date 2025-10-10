Robó una garrafa y mató a un adolescente durante la huída: pidieron que lo condenen a perpetua

Homicidio criminis causa. Esa es la calificación que se sostuvo durante la investigación penal preparatoria y que ratificó durante el debate la fiscal Florencia Salas al solicitar que se condene a Nahuel Agustín Juárez a la pena de prisión perpetua por el crimen de Lautaro Gómez cometido en julio de 2021 en el barrio La Herradura.

Para la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1, tras el juicio que se hizo en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 no quedaron dudas de que fue Juárez quien le disparó en la cabeza al adolescente de 16 años mientas huían de la vivienda ubicada en la zona de Colón y Del Solar con una garrafa y un balde con cables como botín.

Robaron una garrafa y un balde con cables.

Luego de su alegato, los jueces Alexis Simaz, Roberto Falcone y Federico Cecchi escucharon a la defensa particular del imputado que solicitó la absolución del sujeto de 28 años y, de manera subsidiaria, que si se lo encuentra culpable se lo condene por el delito de homicidio simple. El Tribunal dará a conocer su veredicto y sentencia la próxima semana.

La madrugada del viernes 9 de julio de 2021 tres delincuentes ingresaron a una casa, le dieron un culatazo al propietario mientras le exigían la entrega de elementos de valor. Sin obtener dinero, los delincuentes se llevaron una garrafa, un balde con cables y huyeron.

El debate se hizo en el TOC N°2.

En esa huída se cruzaron con Gómez que se dirigía a esa casa luego de que su novia le avisara que los estaban asaltando: en esa cuadra de distancia entre los inmuebles estuvieron frente a frente y uno de los delincuentes le disparó en la cabeza al adolescente, quien murió en el lugar.

Al día siguiente personal policial realizó cuatro allanamientos para dar con el acusado y durante los operativos se registraron incidentes con los vecinos del lugar que se acercaron a pedir justicia por lo sucedido. Acorralado, Juárez se entregó horas después en la sede de la DDI y desde ese momento permanece detenido: el viernes sabrá por cuánto tiempo más.