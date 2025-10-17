River Plate, estalló la polémica: el campeón del mundo que está envuelto en una historia de “doble vida”

El presente de River Plate no da respiro. A los problemas futbolísticos que arrastra el equipo tras la eliminación en la Copa Libertadores y una serie de derrotas en el Torneo Clausura, ahora se suma un fuerte rumor extrafutbolístico que tiene como protagonista a uno de los referentes del plantel y campeón del mundo con la Selección Argentina: Germán Pezzella.

El defensor, actualmente marginado por una grave lesión de rodilla que lo mantendrá varios meses fuera de las canchas, se encuentra en el centro de un escándalo mediático. Según trascendió en el programa Puro Show (eltrece), Pezzella estaría atravesando una separación con su esposa Agustina Bascerano, tras diez años de relación, por una supuesta “doble vida” que habría mantenido durante años.

La ruptura sorprendió al entorno del jugador, ya que Pezzella y Bascerano siempre fueron vistos como una pareja sólida y discreta. Sin embargo, las señales del distanciamiento fueron evidentes cuando la nutricionista e influencer decidió eliminar todas las fotos junto al futbolista en sus redes sociales, gesto que encendió las alarmas entre los seguidores de ambos. Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido declaraciones públicas sobre la situación.

De acuerdo con la información revelada por la panelista Pochi de Gossipeame, la mujer involucrada en la presunta infidelidad sería Agustina Tedesco, quien también estaría casada y con hijos. “Habrían sido amantes. El marido la habría encontrado; se separan, la perdona, vuelven y se vuelven a separar. Desde el entorno me dicen: ‘¿Por qué no lo blanquean? No se puede tapar el sol con la mano’”, aseguró la periodista en vivo.

Mientras el club intenta dejar atrás los malos resultados deportivos, este nuevo escándalo golpea al vestuario y genera un revuelo inesperado entre los hinchas. En River, donde Pezzella es visto como un símbolo de liderazgo y compromiso, la noticia cayó como un baldazo de agua fría en medio de un contexto complicado.

Por ahora, el futbolista se mantiene alejado de los medios, concentrado en su recuperación física. Sin embargo, el rumor ya es tendencia en redes y promete seguir dando que hablar en las próximas horas, sumando un capítulo más a la compleja actualidad de River Plate.